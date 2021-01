Lazio, Luis Alberto operato d’urgenza per appendicite. Dovrebbe saltare almeno due gare

Brutta notizia in questo martedì sera per Simone Inzaghi: Luis Alberto ha subito un’operazione in serata, presso la Clinica Paideia, per asportare l’appendice. L’intervento è riuscito senza complicazioni e il giocatore sarà presto a casa. Si stimano 7 -10 giorni di stop, quindi l’iberico salterà quasi sicuramente i due impegni contro Parma e Sassuolo.

Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.

Foto: Twitter Lazio