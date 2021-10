Lazio, Luis Alberto non si è allenato. Le ultime da Formello

Dopo il giorno di riposo è tornata in campo la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it la rosa è stata divisa a seconda del minutaggio di sabato, i titolari anti-Inter hanno svolto un lavoro di scarico, meno pesante rispetto al resto della rosa. Unico assente Luis Alberto, non è ancora noto il motivo della sua assenza. A disposizione Luiz Felipe e Acerbi, Sarri si affiderà a loro in difesa contro il Marsiglia, vista la loro squalifica in campionato. Restano altre due sedute ai biancocelesti prima di affrontare l’OM, per permettere al tecnico toscano di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Foto: Twitter Lazio