Lazio, Luis Alberto e Acerbi non sono partiti per Valladolid

La Lazio si è imbarcata in direzione Valladolid per disputare l’ultima amichevole del pre-campionato. Ma il tecnico Maurizio Sarri non ha portato l’organico completo in Spagna. Infatti, risultano assenti Luis Alberto, reduce da due giorni di assenza con tanto di certificato per febbre, ma anche Acerbi e Akpa Akpro.

Foto: Luis Alberto Instagram