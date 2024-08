Lazio, le presentazioni di Castrovilli, Tchaouna, Dele-Bashiru e Tavares

Giornata di presentazioni in casa Lazio con i quattro nuovi arrivati (Castrovilli, Tchaouna, Nuno Tavares e Dele-Bashiru) che hanno parlato presso la sala stampa dell’S.S. lazio Training Center di Formello. Il centrocampista ex Fiorentina ha raccontato il suo arrivo a Roma, sponda biancoceleste: “Scegliere la Lazio è stato facile, l’ho voluta fortemente. Sto bene, anche se vengo da due anni e mezzo di buio totale. Per me la Lazio vuol dire rinascita. In questi giorni passeggiando per Roma in tanti mi hanno fermato e mi hanno chiesto del derby. Vengo da Bari e so cosa vuol dire”. Il nuovo attaccante biancoceleste Tchaouna, invece, ha detto: “Sono molto felice e spero di raggiungere nuovi traguardi insieme, spero molto presto. Sono un giocatore combattivo. Dia? Non posso esprimermi sulla sua trattativa. Ho già incontrato la Lazio ed è stato unico. L’ambiente è molto combattivo e sono felice di essere qui”. Ha parlato anche Dele-Bashiru, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Atakas Hatayspor FK: “Ho accettato il progetto in questa fase della mia carriera perchè voglio avvicinarmi alle squadre di prestigio come la Lazio. Il calcio italiano è più tattico e per questo ho deciso di cogliere questa sfida. Se sono al top della mia forma fisica sarò pronto a fare una grande stagione”. Infine, si è presentato Nuno Tavares: “La migliore esperienza è stata al Marsiglia dove lottavo per vincere, in Nottingham invece era diverso, lottavo per la salvezza. Ho imparato a gestire gli alti e bassi in diverse squadre. È un grande club, voglio lottare per essere ai piani più alti del campionato e vincere trofei”.

Foto: instagram Castrovilli