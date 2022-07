Lazio, Lazzari promette: “Daremo tutto per tornare in Champions League”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Manuel Lazzari ha parlato degli obiettivi personali e della Lazio per il prossimo campionato: “L’anno scorso ho fatto tre gol, quest’anno spero di farne quattro questo il mio obiettivo personale. A Sassuolo è stato uno dei miei miglior gol da quando ho iniziato a fare il calciatore, ho segnato di sinistro da fuori area e quello è già un mezzo miracolo. A livello di squadra bisogna migliorare la posizione della classifica che significa Champions League. Bisogna mettercela tutta, già dal primo giorno di ritiro abbiamo capito qual è il nostro obiettivo e lavoriamo per quello. Sicuramente ognuno di noi vuole migliorare il campionato dell’anno scorso, se l’anno passato era una novità ora non è lo più sappiamo come giocare e cosa fare in campo. Dobbiamo migliorarci e centrare qualcosa di importante“.

Foto: Twitter Lazio