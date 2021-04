Lazio, lavoro di forza a Formello. Il report

Si è appena concluso l’allenamento odierno della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi (a casa col Covid) si è allenata quest’oggi in vista della partita contro l’Hellas Verona: “Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. In seguito, lavoro sulla forza per i ragazzi di Simone Inzaghi. La seduta si è conclusa con delle esercitazioni tecniche, ed infine con una serie di partitelle a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano“.