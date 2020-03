Lazio, l’agente di Luiz Felipe: “Se ti segue il Barcellona è un onore”

Il Barcellona vuole rinforzare la difesa e fra i nomi sulla lista dei dirigenti catalani c’è sicuramente Luiz Felipe, centrale brasiliano classe 1997 della Lazio. Secondo Mundo Deportivo, infatti, Il Barça avrebbe identificato nel calciatore biancoceleste il rinforzo ideale. Ai microfoni del quotidiano spagnolo, l’agente del calciatore, Stefano Castagna, ha spiegato che molti club sono interessati al ragazzo ma che, ad oggi, nessuno si è fatto avanti seriamente: “Se ti segue il Barcellona, è un onore. Comunque il giocatore in questo momento ha la testa sulla Lazio e sullo Scudetto, una volta che si risolverà questa situazione. Il Barça è il Barça… Stanno vedendo cosa sta facendo in Italia. Per ora nessuno ha parlato con me. Grazie alla sua grande stagione, molti club stanno facendo domande su di lui, quindi non mi stupisce l’interesse del Barça.”

Foto: profilo Twitter ufficiale S.S. Lazio