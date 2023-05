Lazio, la qualificazione in Champions e l’obbligo di un mercato vero

Stagione trionfale per la Lazio di Maurizio Sarri che chiude al secondo posto in campionato e ottiene la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre al grande traguardo sportivo, dalla partecipazione alla principale competizione europea arriverà anche un incasso di 50 milioni utile per la programmazione del club biancoceleste. Un ulteriore incentivo alle casse laziali potrebbe essere l’eventuale cessione di Sergei Milinkovic Savic che frutterebbe una cifra intorno ai 25.30 milioni. Per accontentare le richieste di Maurizio Sarri, il presidente Lotito potrebbe trovarsi con circa 80 milioni da poter destinare al mercato. Una squadra in Champions e con buone prospettive di miglioramento potrebbe attirare nomi più altisonanti del panorama calcistico. Al momento non c’è una lista di Sarri, contrariamente a quanto scritto da qualche quotidiano, soprattutto perché Sarri deve confrontarsi con Lotito e aspetta la decisione definitiva su Tare. Il rinnovo del direttore sportivo è sempre più lontano, ma è bene aspettare. Pur non essendoci una lista, ci sono nomi di assoluto gradimento, per esempio – come già anticipato – Zielinski, Gedson Fernandes, Berardi, la rivelazione Boloca del Frosinone e altri ne entreranno. Ma bisogna avere pazienza e aspettare il confronto Lotito-Sarri.

Foto: Twitter Lazio