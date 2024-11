Lazio, la nuova giovinezza di Pedro: oggi è l’uomo in più di Baroni

La Lazio è prima in solitaria nella classifica di Europa League, grazie alla vittoria in casa contro il Porto, per 2 a 1. Due gol siglati nel recupero dei due tempi, il primo del monumentale Romagnoli (45+5′), il secondo negli ultimi attimi della gara, da parte di uno dei leader tecnici e temperamentali di questa squadra: Pedro Rodriguez Ledesma. Un gol da rapace d’aria, quasi da nove (come suggerisce il numero dietro la maglia), che ha lanciato i biancocelesti in cima al tabellone europeo. Per lo spagnolo classe ’87, è il sesto gol stagionale: 3 in Europa, 3 in campionato. E per Baroni, oggi, rinunciare a lui sarebbe un sacrilegio. Un giocatore che non è solo in grado di cambiare i risultati delle gare, ma che quest’anno è diventato centrale nello spogliatoio, divenendo mentore, punto di riferimento, collante per i nuovi, e ispirazione per i più giovani. Una figura totale, dentro e fuori il rettangolo di gioco, responsabilizzato da Baroni, vero artefice di questo avvio di stagione sensazionale. Chissà quanto questo giocatore avrebbe fatto comodo alla Roma, che in questo momento più che una squadra pare un girone dantesco, e che ha reputato questa figura dalla sconfinata esperienza e Palmares, uno a cui si sarebbe potuto rinunciare facilmente. Qualcuno a Trigoria, si starà mangiando le mani. E la Lazio se lo gode.

Foto: Instagram Lazio