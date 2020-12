Lazio, la difesa è un problema. Troppi gol subiti: non accadeva dal 1992-’93

La Lazio che arranca in campionato, complice sicuramente le fatiche di coppa, mostra dei numeri assolutamente da non sottovalutare. Oltre alla maledizione dell’Olimpico (una sola vittoria con il Bologna, poi 3 sconfitte e 3 pari), il tallone d’Achille della compagine romana è senza dubbio la difesa.

Il reparto arretrato di Simone Inzaghi ha sicuramente bisogno di trovare soluzioni: sono già 19 i gol incassati in 11 giornate, Numeri senza dubbio molto allarmanti per Inzaghi, pensando anche al fatto che ora il suo miglior centrale, Acerbi, ha diversi problemi fisici.

La Lazio non subiva così tanti gol in 11 giornate dal 1992-1993, quando ne prese 19 come quest’anno. Insomma, dopo 27 anni, i biancocelesti “eguagliano” questo record.

Foto: Twitter Lazio