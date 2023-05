Lazio, la carica dei 65 mila. È il giorno dell’addio di Radu

La Lazio vivrà un giorno importante, alle 18 contro la Cremonese. Tanti eventi concatenati, a partire dalla presenza dei protagonisti (da Klose a Hernanes, passando per Ledesma, Mauri e tanti altri) della vittoria della Coppa Italia nel derby contro la Roma del 26 maggio 2013. Ma anche l’ultima partita in casa con la Lazio di Radu che ha collezionato ben 426 presenze con la stessa maglia, un record. All’Olimpico ci sarà il pienone, previsti circa 65 mila spettatori. La Lazio vuole vincere per scavalcare l’Inter al secondo posto, sapendo di avere grandi chance per partecipare alla prossima Supercoppa italiana con la novità del format allargato a quattro squadre.

Foto: Twitter Lazio