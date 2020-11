Lazio-Juve, mezzogiorno e dintorni: Morata per la conferma, Muriqi per sorprendere

Dopo una settimana difficile, caratterizzata dalla vicenda legata ai tamponi, per fortuna si gioca. Lazio-Juve alle 12,30, l’attenzione è alta perché si tratta di un test delicato per entrambe. La Juve si aggrappa a Morata per la conferma di un momento straordinario: sei gol in sette partite, la seconda gara consecutiva in coppia con Ronaldo dopo il battesimo ungherese in Champions. La Lazio non avrà Immobile e quasi sicuramente si presenterà con Muriqi per sorprendere: operazione da circa venti milioni, bisogna subito darsi da fare. A mezzogiorno e dintorni gli ingredienti per una grande partita non mancheranno.

Foto: twitter Juve