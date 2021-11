Lazio-Juve 0-1 all’intervallo: decide Bonucci su rigore

All’Olimpico va in scena il big match tra Lazio e Juventus. Al 15′ Allegri deve fare il primo cambio per l’infortunio di Danilo dopo un contrasto con Hysaj, dentro Kulusevski. Al 22′ episodio chiave della partita: Cataldi stende Morata in area di rigore, ma per il direttore di gara Di Bello non c’è l’infrazione del centrocampista biancoceleste. Pochi secondi dopo l’arbitro viene richiamato al VAR: il contatto c’è, calcio di rigore per i bianconeri. Dal dischetto si presenta Leonardo Bonucci che non sbaglia e porta in vantaggio la Juventus al 23′. Al 41′ occasione per il raddoppio bianconero: cross in area di Cuadrado e Morata in mezza rovesciata spedisce la palla alta di poco alta sopra la traversa. Dopo 4 minuti di recupero, Di Bello manda le squadre negli spogliatoi.

Foto: Twitter Juventus