Lazio-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano meno di 24 ore all’attesissimo big match tra Lazio e Inter, in palio una fetta di scudetto. La classifica recita questo: Inter 54, Juventus 54, Lazio 53. Vincendo i biancocelesti scavalcherebbero i nerazzurri e – Juve permettendo – potrebbero diventare primi da soli. Di seguito le probabili formazioni dell’incontro dell’Olimpico.

Inzaghi si affida agli uomini migliori: tra i pali Strakosha, mentre in difesa torna Radu insiem a Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, con Lazzari e Jony sugli esterni. In attacco, Caicedo leggermente favorito su Correa per affiancare Immobile. Per Conte gli interrogativi aumentano, visto che i nerazzurri hanno disputato anche la semifinale d’andata di Coppa Italia mercoledì sera contro il Napoli. Rientreranno dalla squalifica Bastoni, Berni e Lautaro Martinez: quest’ultimo giocherà sicuramente, probabile l’impiego dal 1′ anche di Bastoni, in difesa con Skriniar e De Vrij. In porta Handanovic non ce la fa, confermato Padelli. L’altro ballottaggio interessante è quello tra Vecino ed Eriksen per completare la mediana insieme a Brozovic e Barella. Sulle corsie laterali agiranno Candreva e Young, poi il solito Lukaku al fianco del Toro Martinez.

Lazio-Inter, le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo (Correa), Immobile.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino (Eriksen), Young; Lukaku, Lautaro.

Foto: Twitter ufficiale Inter