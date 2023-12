Lazio, in gruppo Casale, Luis Alberto e Zaccagni

La Lazio recupera qualche pedina importante in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Verona. Hanno lavorato in gruppo Zaccagni, Luis Alberto e Casale, tutti recuperati. Ancora out Romagnoli. Da valutare Patric e Isaksen, mentre Vecino si è allenato ancora a parte dopo le recenti discussioni con il club.

Foto: Sarri Twitter Lazio