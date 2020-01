Primo abbraccio biancoceleste per Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino è arrivato già ieri a Roma, come vi abbiamo raccontato, per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio a partire dal prossimo 1° luglio (operazione a parametro zero). Il centrocampista, attualmente in forza all’Eibar, si sta sottoponendo alle visite mediche di rito, iniziate stamattina poco dopo l’alba.

Foto: Marca