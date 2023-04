Lazio, Immobile tenta il recupero lampo: allenamento con il gruppo per capitano biancoceleste

La Lazio di Maurizio Sarri è scesa in campo per preparare la sfida di domani contro il Torino. E per il tecnico bianconceleste arriva una bella notizia: Ciro Immobile è sceso regolarmente in campo a Formello. Dopo l’incidente con un tram avvenuto nei giorni scorsi, l’attaccante ha riportato la frattura dell’XI costola. Sembrava certa la sua assenza contro i granata, ma oggi Immobile si è allenato con il gruppo, svolgendo le esercitazioni tattiche e la partitella finale con il resto dei compagni. Seppur col braccio e la mano avvolti con una fascia protettiva e un vistoso cerotto sullo stinco.

Foto: Instagram Lazio