Lazio, Immobile e Zaccagni si allenano con il gruppo. Entrambi saranno convocabili per l’Inter

Buone notizie per la Lazio in vista del big match di sabato contro l’Inter. Nella seduta pomeridiana si sono allenati con il gruppo sia Immobile che Zaccagni. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni e potranno essere convocati da Sarri per la partita contro i nerazzurri.

