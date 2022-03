Lazio, Immobile da record: 200 presenze e Piola di nuovo nel mirino

Non fanno più notizia i numeri di Ciro Immobile con la Lazio, ma il bomber biancoceleste è a un passo dalla storia. Quella di stasera sarà la duecentesima partita disputata con la maglia della Lazio, ma ormai Immobile vede avvicinarsi anche il numero di gol realizzati da Silvio Piola in Serie A. In caso di marcatura alla Sardegna Arena, il numero 17 eguaglierebbe le 143 reti messe a segno da colui che con la sua rovesciata è diventato simbolo delle più amate figurine dei calciatori. Sarebbe il secondo aggancio all’ex calciatore, alla Lazio dal ’34 al ’43: Immobile, infatti, lo ha già superato per quel che riguarda il numero di marcature complessive messe a segno con la Lazio. Era lo scorso novembre e il gol realizzato a Marsiglia ha permesso al centravanti italiano di lasciare da solo Piola a quota 159.

Foto: Instagram Immobile