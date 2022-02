Lazio, Immobile assente per precauzione nella rifinitura in vista del Porto

La Lazio sta preparando la gara di domani contro il Porto, valida per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. In questo momento la squadra di Sarri è in campo per la rifinitura, mentre dopo pranzo è previsto il volo che condurrà i biancocelesti in Portogallo. Tra i calciatori attualmente in campo manca Ciro Immobile, anche se l’assenza non dovrebbe far preoccupare. Si tratterebbe solo di precauzione: l’attaccante campano, infatti, a meno di novità dell’ultima ora sarà titolare al do Dragão.

Foto: twitter Lazio