Lazio, Immobile a tre passi dai 100 gol in biancoceleste

Ciro Immobile continua a far volare la Lazio. La sua rete a Firenze è stata decisiva per regalare a Inzaghi tre punti di platino nella corsa all’Europa. L’ex attaccante di Torino e Borussia Dortmund, però, ha messo nel mirino anche un record personale.

Quello al Franchi, infatti, per il bomber di Torre Annunziata è stato il gol numero 96 segnato con la maglia della Lazio. Tre sole lunghezze, dunque, separano Immobile e quota 100: uno stimolo in più, dunque, per cercare di timbrare il cartellino già proprio contro i granata, nel turno infrasettimanale.

Mirino puntato poi su Tommaso Rocchi, quinto marcatore di sempre della storia della Lazio, a quota 105. In vetta, invece, c’è Silvio Piola a 159.

Foto: Twitter Lazio