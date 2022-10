Lazio, Immobile a controllo in Paideia: “Sto bene, spero di farcela per il derby”

Ciro Immobile vuole esserci per il derby contro la Roma del prossimo weekend. L’attaccante della Lazio, stamattina si è presentato a una visita di controllo in Paideia.

Il giocatore, all’uscita, ha parlato con la stampa presente, dicendo: “Come sto? Sto bene, spero di farcela per il derby”.

Immobile ha avuto un problema muscolare due settimane fa durante la gara contro l’Udinese, affrettarne il rientro potrebbe essere una mossa azzardata, ma il derby è il derby e ci si gioca quasi una stagione.

La Lazio d’altronde è in emergenza e nel derby avrebbe bisogno del suo capitano, vista anche la squalifica a Milinkovic-Savic. Sarà una settimana importante per capire se il capotabo biancoceleste ce la farà per la sfida più sentita della stagione.

Foto: twitter Lazio