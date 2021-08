Lazio, il report della seduta di Formello. Domani la squadra parte per Marienfeld

Seconda giornata in archivio presso il Centro Sportivo di Formello. Puntuali, alle ore 17:30, i calciatori biancocelesti si sono ritrovati sul terreno di gioco. Al termine di un’iniziale attivazione muscolare sul campo adiacente, gli uomini a disposizione di mister Maurizio Sarri si sono trasferiti sul campo centrale, lavorando su un possesso palla, a massimo due tocchi, tra fratinati e non fratinati. La seduta è poi continuata con un’ampia fase tattica, incentrata sui movimenti offensivi, prima di concludersi con una partitella a campo ridotto (terminata 1-0 per i non fratinati, gol di Raul Moro). Nella mattinata di domani, la Lazio partirà per Marienfeld. Lo riporta il sito ufficiale dei biancocelesti.