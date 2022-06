Lazio, il direttore del Maiorca spera nello sconto per Muriqi: “Conosciamo i nostri limiti”

La Lazio e Muriqi una storia d’amore mai sbocciata. Il pirata kosovaro nell’idea di Lotito e Tare sarebbe dovuto essere il vice Immobile. L’investimento fu importante, circa 18 milioni di euro versati nelle casse del Fenerbahçe due estati fa, arrivato a Roma con grandi aspettative, Vedat non è stato in grado di rispettarle. Nella prima stagione, con Simone Inzaghi complice diversi infortuni non ha mai inciso e di lui ci si ricorda solo per il gol del 3-1 contro l’Atalanta che chiuse la gara. Lo scorso anno con Sarri in panchina, il 94 sperava nella rivalsa, ma a Gennaio le strade si sono separate.

Il kosovaro va al Maiorca, dove riesce a mettersi in mostra. Conquista l’affetto del pubblico e della dirigenza, tant’è che gli spagnoli ora vorrebbero confermarlo. A testimonianza di questo sono arrivate le parole del Ceo Alfonso Diaz, che considera però eccessive le richieste di Lotito. Queste le sue parole a Radio Onda. “Stiamo lavorando alla situazione di Muriqi. C’è una bella differenza in termini economici e noi conosciamo quali risorse abbiamo in mano e i limiti oltre i quali non possiamo spingerci”.

Foto: Twitter Kosovo