Lazio, il comunicato sulle condizioni di Casale

Continua il periodo di riabilitazione del difensore della Lazio Nicolò Casale. Di seguito un comunicato del club biancoceleste in merito alle sue condizioni di salute: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore prosegue il programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.

Foto: instagram Casale