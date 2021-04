Lazio, il 30 aprile l’udienza alla corte d’appello sul caso tamponi

Il ricorso presentato dalla Lazio in merito al processo tamponi sarà esaminato dalla Corte d’appello federale il prossimo 30 aprile.

Sia la Lazio che la Procura, infatti, martedì hanno presentato i rispettivi ricorsi, per alleggerire e inasprire le sanzioni arrivate in primo grado per i tamponi al gruppo squadra biancoceleste lo scorso autunno.

Il club di Lotito vuole avere le sue ragioni in merito a questa vicenda, per questo aveva impugnato la sentenza del Tribunale federale che ha stabilito per il patron 7 mesi di inibizione, più 12 ai medici sociali Pulcini e Rodia.

Foto: Zimbio