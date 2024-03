Lazio, i numeri offensivi dell’ultima gestione in Serie A di Tudor fanno ben sperare. Il dato

Dopo la firma avvenuta nella giornata di ieri e l’annuncio ufficiale da parte della Lazio, Igor Tudor è pronto ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste. Il tecnico croato fa ritorno in Serie A dopo quasi due stagioni di assenza. Ottima la stagione 2021/22 condotta alla guida dell’Hellas Verona e terminata con un sorprendente nono posto finale. Non solo. Come riportato da OptaPaolo, società che cura le statistiche sul calcio, erano davvero incredibili i numeri offensivi registrati dalla formazione scaligera in quel periodo. Da settembre 2021 a maggio 2022, solamente Inter (75), Lazio (68) e Napoli (68) hanno segnato più gol della squadra guidata da Tudor in nel massimo (62 reti in 35 incontri, al pari di Milan e Atalanta). Dati che fanno ben sperare in vista della nuova esperienza nella capitale.

Foto: Instagram Lazio