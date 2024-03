Lazio, i convocati per l’Udinese. Tante assenze per Sarri

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori biancocelesti convocati per la gara di questa sera contro l’Udinese. Ci sono tantissime assenze: da Pellegrini, Marusic e Guendouzi per squalifica a Patric e Rovella per infortunio. Presenti tra gli altri anche André Anderson e il Primavera Ruggeri. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Provedel, Sepe, Mandas;

Difensori: Romagnoli, Gila, Casale, Lazzari, Hysaj, Ruggeri;

Centrocampisti: Luis Alberto, Vecino, Kamada, Cataldi, André Anderson;

Attaccanti: Immobile, Castellanos, Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro.

Foto: twitter Lazio