Lazio, i convocati per la Supercoppa: c’è anche Castellanos

Diramato l’elenco dei convocati di Maurizio Sarri per le sfide di Supercoppa della Lazio. Recuperato Castellanos, convocato per Riyad, il quale era in dubbio in quanto reduce da un infortunio. Di seguito l’elenco dei convocati: Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti, Sepe. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri. Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Sardo, Vecino. Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.

Foto: Instagram Serie A