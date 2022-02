Lazio, i convocati per il Porto: c’è anche Pedro

Ribaltare la sconfitta per 2-1 subita una settimana fa e mantenere vivo il sogno Europa League. È questo l’obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri, che quest’oggi scenderà in campo per il ritorno contro il Porto allo stadio Olimpico, nella sfida in programma alle 18.45. La società biancoceleste ha diramato la lista dei convocati per la gara, nel quale spicca la presenza dello spagnolo Pedro, uscito dopo pochi minuti nella partita di domenica scorsa contro l’Udinese a causa di un problema alla caviglia sinistra e in forte dubbio alla vigilia.

Di seguito la lista completa dei convocati, pubblicata sul sito ufficiale del club: