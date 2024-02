Lazio, i convocati per il Cagliari: ancora out Zaccagni

Tra poche ore, alle ore 15, è in programma il primo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo Stadio Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Lazio, primo dei tre match di Serie A in programma quest’oggi. Il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha da poco ufficializzato la lista dei convocati per la sfida ai rossoblu di Ranieri e, come ci si aspettava, non risulta presente Zaccagni, ancora alle prese con il fastidio muscolare che lo tiene ai box da ormai diverse settimane. Oltre allo squalificato Rovella, mancherà per infortunio anche Patric. Presenti i due primavera Napolitano e Sana Fernandes.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Provedel, Mandas, Sepe

DIFENSORI: Romagnoli, Casale, Gila, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Marusic, Kamenovic

CENTROCAMPISTI: Kamada, Luis Alberto, Cataldi, Vecino, Guendouzi, Napolitano

ATTACCANTI: Immobile, Castellanos, Felipe Anderson, Pedro, Isaksen, Sana Fernandes

Foto: Twitter Lazio