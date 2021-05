Lazio, i convocati di Simone Inzaghi per la Roma

Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi per la sfida di questa sera contro la Roma nel derby capitolino. Il tecnico della Lazio ritrova Pereira e Lucas Leiva, mentre è ancora out Musacchio in difesa. questa la lista completa:

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio