Lazio, i convocati di Sarri per la Juve. Non c’è Immobile

Maurizio Sarri ha reso noto la lista dei convocati per la Juventus. Ciro Immobile non ci sarà. Il tecnico toscano ha preferito non rischiarlo nella gara con i bianconeri.

Out anche Marusic alla prese con il Covid.

Questa la lista completa:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Akpa-Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Romero, Zaccagni.

Attaccanti: Felipe Anderson, Raul Moro, Muriqi, Pedro.

Foto: Twitter Lazio