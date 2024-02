Lazio, i convocati di Sarri per il Torino

La Lazio ha pubblicato la lista dei convocati per la partita di stasera contro il Torino, che avrà inizio alle 20:45. Non ci sarà Zaccagni, così come Patric, Vecino e Rovella. Di seguito la lista completa.

Portieri: Provedel, Mandas, Sepe.

Difensori: Pellegrini, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, A. Anderson, Gila, Marusic, Ruggeri.

Centrocampisti: Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi, Coulibaly.

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Sana Fernades, Immobile, Isaksen, Castellanos.

Foto: Twitter Lazio