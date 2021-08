Lazio, i convocati di Sarri per il ritiro di Marienfeld

La Lazio si prepara a disputare un secondo ritiro in vista della prossima stagione. La squadra di Maurizio Sarri si allenerà in Germania, a Marienfeld. Attraverso il sito ufficiale biancoceleste, sono stati resi noti i convocati: c’è Correa, assente invece Fares così come Durmisi e Adekanye.

I convocati:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Ramos, Vavro;

Centrocampisti: Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Felipe Anderson, Immobile, Jony, Muriqi, Raul Moro, Romero.

Foto: Twitter Lazio