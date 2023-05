Lazio, i convocati di Sarri per il Lecce

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Lecce (ore 20:45) allo Stadio Olimpico di Roma. Cataldi e Vecino out per infortunio, Romero convocato per il Mondiale U20, prima chiamata per Gonzalez, classe 2003 preso a gennaio. Di seguito il l’elenco completo.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Pedro, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio