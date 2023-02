Lazio, i convocati di Sarri per il Cluj

La Lazio ha diramato la lista dei calciatori a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per giocare in Conference League contro il Cluj. I biancocelesti giocheranno alle 18:45, ripartiranno con il vantaggio di una rete a zero maturata nella partita d’andata. I convocati dell’allenatore:

Portieri: Maximiliano, Provedel, Renzetti.

Difensori: Casale, Floriani Mussolini, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri.

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Vecino.

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Romero.

Foto: Twitter ufficiale Lazio