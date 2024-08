Lazio, i convocati di Baroni per il Milan

Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa contro il Milan (ore 20:45) allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti Gila e Pellegrini, in ripresa dopo l’incidente con la sua auto.

Non convocato il neo acquisto biancoceleste Gigot. Questa la lista:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares;

Centrocampisti: Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Foto: twitter Lazio