Lazio, i buu di Lecce costano la chiusura della curva per una giornata (già contro l’Empoli)

Arriva il provvedimento del Giudice Sportivo per sanzionare i vergognosi fatti di Lecce, che dispone dunque la chiusura della Curva Nord Lazio per una giornata. Questa la motivazione: “Alla luce del referto arbitrale e alla relazione della Procura federale, nella quale si riferisce che durante l’intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore “distinti sud-est” si rendevano responsabili di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori Banda e Umtiti. Ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, n. 4, CGS; P.Q.M delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell’ordine pubblico, privo di spettatori”.

La sanzione avrà dunque effetto immediato contro l’Empoli.

foto: profilo Twitter Lazio