Lazio-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

In attesa del fischio d’inizio della partita che vedrà in campo Lazio-Hellas Verona, partita in programma per le ore 18, ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Foto: Serie A twitter