Lazio-Hellas Verona, i convocati di Sarri per la gara

In attesa del fischio d’inizio che vedrà in campo Lazio e Hellas Verona, partita in programma per oggi alle ore 18.00, allo stadio Olimpico, ecco i la lista dei convocati di Sarri:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Romero, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio