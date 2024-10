Lazio, Guendouzi in dubbio per la Juve: decisiva la rifinitura di domani

La Lazio si sta preparando in vista della sfida di sabato sera contro la Juventus, valida per l’ottava giornata di Serie A. E per il tecnico Marco Baroni c’è da sciogliere il nodo legato a Matteo Guendouzi.Il francese è sceso in campo regolarmente allo stesso orario dei compagni, ma ha svolto poco meno di trenta minuti di lavoro a parte con gli scarpini, prima con una fase atletica e poi lavorando col pallone. Quindi, dopo alcuni minuti seduto a bordocampo senza scarpino al piede destro, si è avviato verso gli spogliatoi. Il francese farà domani il provino decisivo: vuole esserci con la Juve, ma Baroni vuole valutarlo senza correre rischi.

Foto: Instagram Lazio