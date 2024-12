Lazio, giornata di controlli per Pedro e Noslin. L’olandese in stampelle

Giornata di controlli in casa Lazio. Sia Pedro sia Tijjani Noslin si sono infatti recati presso la clinica Villa Mafalda per gli esami medici dopo la trasferta di Lecce. Lo spagnolo, che lasciando la struttura ha rassicurato un tifoso che chiedeva novità sulle sue condizioni con uno “sto bene” che lascia sperare, rischia però di dover rimanere ai box sia nella sfida con l’Atalanta che con la Roma. Esami anche per Noslin con l’olandese che è arrivato con le stampelle.

Foto: Instagram Lazio