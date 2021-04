Lazio forza 9: battuto un record dopo 70 anni

Quinta vittoria consecutiva per la Lazio in campionato, che continua ad alimentare le speranze biancocelesti di qualificazione alla prossima Champions League, e addirittura la nona di fila in casa. All’Olimpico la formazione di Simone Inzaghi sa solo vincere, arrivando a quota 9 e in una singola stagione è la prima volta che capita ai biancocelesti dalla stagione 1949/50, come riportato da OptaPaolo.

9 – Lazio have won nine home games in a row in a single Serie A season for their first time since 1949/50 season. Guarantee.#LazioBenevento pic.twitter.com/uDeHZyCkZi — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2021

Foto: Lazio Twitter