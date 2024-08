Lazio, Fabiani: “Dia? Nei prossimi due giorni dentro o fuori. Folorunsho? Lo apprezziamo ma stiamo valutando”

Durante la conferenza di presentazione dei quattro nuovi acquisti della Lazio (Castrovilli, Tchaouna, Dele-Bashiru, Nuno Tavares), è intervenuto il ds biancoceleste, Angelo Fabiani, che ha fatto il punto sul mercato, in particolar modo su Dia e Folorunsho: “Dia? Ci stiamo lavorando con l’entourage del giocatore. Tra le società l’abbiamo pressocché raggiunto. I matrimoni si fanno in due, a volte anche in tre o quattro. In questo momento stiamo parlando con gli agenti del giocatore. Nei prossimi due giorni dentro o fuori. Folorunsho lo apprezzo tantissimo. Ma bisogna seguire delle logiche. C’è un problema di lista, anche se lui non ci rientra essendo un prodotto del vivaio. Problema che sorge dal punto di vista numerico. Stiamo facendo tutte le riflessioni del caso. Lui rimane un ottimo elemento”.

Foto: Instagram Boulaye Dia