Lazio, esame AZ Alkmaar in Conference League

Si avvicina la sfida di Conference League per la Lazio, i biancocelesti scenderanno in campo domani all’Olimpico (ore 18.45) contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Insolito impegno di martedì per via della presenza della Roma in Europa League, i giallorossi dovranno giocare all’Olimpico contro gli spagnoli della Real Sociedad. Buon periodo di forma per la formazione di Maurizio Sarri, reduci dalla vittoria in Serie A sul campo della capolista Napoli. Non va, però, abbassata la guardia perché la formazione guidata da Pascal Jansen è ostica. Terzi in Eredivisie con appena cinque punti di ritardo dal Feyenoord primo e due punti dall’Ajax secondo, l’AZ Alkmaar arriva all’impegno europeo dopo aver dominato il Girone E della stessa competizione: 15 punti, cinque vittorie e una sconfitta. La Lazio dovrà dare il suo meglio tra le mura amiche dell’Olimpico, approfittare della spinta del tifo per cercare di mettere in discesa la qualificazione.

Foto: Twitter ufficiale Conference League