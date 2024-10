Lazio-Empoli, le formazioni ufficiali

Alle 15:00 si gioca Lazio-Empoli, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Due squadre in ottima salute, entrambe a quota 10 punti in campionato e alla ricerca di una vittoria che potrebbe lanciarle in piena zona Europa. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Anjorin, Pezzella; Esposito, Solbakken. All. D’Aversa

Foto: Instagram Lazio