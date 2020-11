E’ stata una settimana difficile per la Lazio, ma l’emergenza dovrebbe essere rientrata. Nella lista dei convocati per la gara di oggi pomeriggio a Torino c’è anche Immobile, a disposizione Strakosha, gli assenti di rilievo sono Luis Alberto e Lazzari. Ma di sicuro una situazione migliore rispetto alla trasferta di Europa League in Belgio quando era emergenza totale.

Foto: Twitter Lazio