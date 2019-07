Lazio, ora è ufficiale il colpo Adekanye: arriva dal Liverpool a zero

Bobby Adekanye è ufficialmente un nuovo giocatore Lazio. L’attaccante classe ’99, in arrivo dal Liverpool a parametro zero, sarà un importante rinforzo alla corte di Simone Inzaghi a partire dalla nuova stagione. Confermate le indiscrezioni inglesi dei mesi scorsi: il contratto è già stato depositato, come annuncia la Lega Serie A attraverso i propri canali ufficiali.

Foto: sito ufficiale Liverpool