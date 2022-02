Lazio e Napoli tra corsa alla Champions e scudetto: scintille all’Olimpico

Il posticipo domenicale mette di fronte Lazio e Napoli. Entrambe arrivano all’appuntamento dopo l’eliminazione dall’Europa League, ma in campionato di recente hanno mostrato diversi segnali positivi: i biancocelesti, infatti, vengono da cinque risultati utili consecutivi, mentre i partenopei, al di là del pareggio di Cagliari, sembrano aver ritrovato una certa continuità in Serie A. L’obiettivo, per le squadre di Sarri e Spalletti, non è sicuramente lo stesso, ma all’Olimpico sarà sicuramente una grande partita. La Lazio punta a consolidare il proprio piazzamento in classifica con la speranza di portarsi a meno quattro dal quarto posto, occupato dalla Juventus; il Napoli punta a sfruttare i passi falsi di Milan e Inter per rendere realtà il “sogno nel cuore” cullato ormai da 32 anni.

Foto: Twitter Napoli